Жители Челябинской области мечтают о здоровье, любви и новой машине

Своими мечтами они поделились с редакцией Первого областного

В воздухе уже чувствуется волшебство Нового года. Воздух наполнен ожиданием чуда. Сейчас самое время загадывать самые сокровенные желания. Мы спросили читателей ИА «Первое областное» в нашей группе «ВКонтакте», чего же они хотят.

Большая часть подписчиков паблика отдала голос за то, «чтобы все были здоровы и счастливы». Действительно, здоровье — это главное богатство. Вряд ли можно наслаждаться жизнью, если не хватает сил.

Второе место заняла мечта о финансовом достатке. Денежная стабильность в том числе помогает осуществлять мечты.

Третью позицию разделили мечты о путешествиях и покупке квартиры или машины. Конечно, эти два желания можно соединить. И после приобретения автомобиля отправиться в долгожданную поездку, расширяя горизонты, исследуя новые места и знакомясь с разными людьми.

Жители региона также проголосовали за такие желания, как «встретить любовь» и «создать семью». Как мы все знаем, это один из важнейших пунктов, ведь наибольшую поддержку человек получает именно от близких.