Челябинский театр кукол расскажет, какие постановки ставит в Новый год

Для горожан подготовили выставку с костюмами и героями спектаклей

Челябинский театр кукол имени Вольховского подготовил праздничную выставку с героями сказочных спектаклей «Морозко», «Щелкунчик» и «Новогодняя фантазия». Чем будут удивлять челябинцев, корреспонденту Первого областного информагентства рассказали в театре.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» выставили декорации, куклы и костюмы. Также на стендах запустили ролики, в которых можно увидеть, как все предметы «работают» непосредственно на сцене.

Куклы представлены совершенно разных систем: тростевые, планшетные, ростовые, от больших масок из «Новогодней фантазии» до крохотных птичек из «Морозко».

«На выставке можно максимально погрузиться в новогоднюю атмосферу театра кукол. Мы и выставку назвали „Новый год в театре кукол“», — поделился замдиректора по развитию театра Никита Плеханов.

Как рассказали в театре, многие актеры скучают по ушедшим со сцены спектаклям. Выставка — прекрасный шанс вспомнить постановки прошлых лет, выйти в свет героям сказок, а для посетителей — разглядеть куклы поближе и сфотографироваться с любимыми персонажами. К слову, «Новогоднюю фантазию», «Щелкунчика» и «Морозко» посмотрело более ста тысяч зрителей.

Интересно, что «Щелкунчик» был поставлен без слов (в качестве выразительных средств выступали музыка и пластика), «Новогодняя фантазия» — сочетание мультфильма, театрального спектакля и 3D‑эффектов, а «Морозко» шел как традиционный ширмовой кукольный спектакль с использованием живого плана.

Выставка будет работать до 31 января. После новогодних праздников артисты Челябинского театра кукол проведут экскурсии по экспозиции, мастер-классы и творческие встречи. Возрастное ограничение 6+.

Напомним, в этом году артисты покажут на сцене историю взросления Маленького Деда Мороза.