Как выбрать ребенку сладкий подарок на Новый год

Что обязательно должно быть на этикетке

Приобретать сладкие новогодние подарки следует в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках. И первое, в чем нужно удостовериться, — целостность упаковки. Затем смотрим дату фасовки: хорошо, если она приближена ко дню покупки, так можно надеяться на свежесть содержимого подарка.

«Если вы собираете подарок самостоятельно, обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Также нежелательна для детских наборов карамель, в том числе леденцовая», — информируют специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Качественный сладкий набор может содержать: шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке — вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.

Запрещенные добавки: усилители вкуса и аромата, консерванты E200, E202, E210, E249, синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, натуральный кофе.





Храните сладкий подарок при температуре 15—17°C. Несоблюдение условий приводит к появлению белого налета на шоколаде.

Когда внутри подарка находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, которая может контактировать с пищевыми продуктами. Приобретая игрушку, учитывайте возрастные ограничения и технику безопасности.

Это обязательно должно быть на этикетке: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения (в том числе после вскрытия упаковки), наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (EAC).

Если в качестве и безопасности подарка возникают сомнения, обращайтесь в территориальный орган Роспотребнадзора.