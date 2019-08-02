В поселке Шагол жители восстанавливают хоккейный корт

Главная проблема – отсутствие специализированной техники.

В поселке Шагол, где находится Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, стоит давно заброшенный хоккейный корт, который сейчас сгодится, разве что, только для пастбища, но никак не для игры с шайбой.

Накануне на местной хоккейной коробке собрались ветераны хоккея и неравнодушные жители, которые хотят возродить у себя проведение игр. Только увидев и обсудив все перспективы, энтузиасты поняли, что без специализированной помощи им не обойтись.

Любители спорта приняли решение, что им необходим трактор. После поиска по соседям и знакомым, выяснилось, что вся техника используется для подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

Также отмечалось, что не хватает только техники, так как готовы прийти на помощь жители поселка, а также курсанты училища, чтобы принять участие в облагорожении спортивного сооружения.

«Когда решим проблему с трактором, тогда сообщим о проведении субботника. Потом пригласим всех желающих нам помочь»,– рассказал на своей странице социальной сети Сергей Азархин, местный активист.

Также жители надеются, что успеют восстановить корт к зиме, чтобы все смогли жители поселка Шагол смогли насладиться хоккейными баталиями.