Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.51 +0.84 75.57 +0.63
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке

Жители Челябинска одни из первых в регионе оформили ипотеку без отчета об оценке

Программа распространяется на вторичное жилье, объявления о продаже которого опубликованы на сайте ДомКлик от Сбербанка.
сегодня в 14:00
  |  Общество

Теперь оформить ипотеку на вторичном рынке недвижимости можно без предоставления отчета об оценке объекта. Такую программу запустил в тестовом режиме Сбербанк. Одними из первых на Урале воспользовались этой возможностью челябинцы.

Пакеты документов без отчета об оценке были приняты от одиннадцати заемщиков, приобретающих квартиры на вторичном рынке Челябинска и выбравших их на сайте ДомКлик от Сбербанка. По новым условиям, для оценки объектов недвижимости банку достаточно корректного описания квартиры и размещенных на сайте фотографий, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями новой программы. Благодаря этому нововведению южноуральцы могут сэкономить до 2 500 рублей на оплату оценки и ускорить срок подготовки документов на несколько дней.

Программа одобрения объекта без отчета об оценке действует на квартиры стоимостью до 10 000 000 рублей на вторичном рынке Челябинска и до 5 000 000 — на рынке Челябинской области. При этом объявление должно быть размещено на сайте ДомКлик с соблюдением определенных требований. На фотографиях должно быть видно все комнаты и помещения квартир, а также необходимо фото балкона или лоджии — при их наличии.

По фото должно быть понятно, была ли сделана в квартире перепланировка и если да, то на сколько, и как именно изменились площадь и расположение комнат. Также необходимо корректно описать объект недвижимости: указать общую жилую площадь и площадь кухни, кадастровый номер или точный адрес объекта с номером квартиры. Без оценки банк рассматривает квартиры в домах высотой от 3-х этажей, кроме того, переход права собственности по ним должен быть оформлен не ранее 1998 года.

Сегодня каждый второй житель Челябинской области приобретает вторичную недвижимость с помощью ипотеки в Сбербанке. И возможность получить одобрение объекта без оценки банком или аккредитованной сторонней компанией — это большое преимущество для заемщиков и экономия их средств и времени. Особенно это оценят клиенты, которые проводят сделку с предварительной продажей своей квартиры или участвуют в двух- или трехсторонних обменах, когда дорог каждый день,— говорит Ирина Звонарева, начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка.

Денис Чугунов, управляющий региональным отделением Сбербанка, считает это новое решение еще одним шагом на пути к доступной ипотеке для южноуральцев. По его словам, на сайте ДомКлик по Челябинской области размещается сегодня более 20 000 объявлений и 16 000 из них по вторичным объектам.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Культура
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
сегодня в 13:56
«Динозавра Рекса» покажут в Челябинском молодежном театре
Спорт
Турнир по тхэквондо «Братишка» прошел в Магнитогорске
сегодня в 13:27
Турнир по тхэквондо «Братишка» прошел в Магнитогорске
Общество
Пять перекрестков останутся без светофоров
сегодня в 12:01
Пять перекрестков останутся без светофоров
Общество
Игрушки из отходов предложили сделать челябинцам
сегодня в 10:09
Игрушки из отходов предложили сделать челябинцам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
сегодня в 16:16
Артемий Панарин набрал три очка в победном матче против «Детройт Ред Уингз»
ШОС и БРИКС
Готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС проверил Николай Цуканов
сегодня в 16:06
Готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС проверил Николай Цуканов
Общество
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
сегодня в 15:53
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
Общество
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
сегодня в 15:28
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
Общество
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
сегодня в 14:55
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
Политика
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
сегодня в 14:38
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
ШОС и БРИКС
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
сегодня в 14:35
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
Происшествия
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
сегодня в 14:28
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6