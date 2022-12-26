Жители аварийных домов и сироты в Челябинской области получили ключи от новых квартир

В Еманжелинске сдали две социальные новостройки

Из аварийного фонда Еманжелинска переезжает около 300 человек. Им вручили ключи от новых квартир в двух пятиэтажках, сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе правительства Челябинской области. Оба дома построили в течение 2022 года.

Новостройки — панельная и кирпичная — были возведены по программам переселения из ветхо-аварийного жилья и предоставления жилья детям-сиротам. Средства на покупку квартир поступили из областного и местного бюджетов.

В доме на 45 квартир по адресу ул. Энгельса, 22а 120 человек. Объект за 151 млн рублей в рамках муниципального контракта построила компания ЮУ КЖСИ. Большая часть из 45 квартир — двух- и трехкомнатные площадью до 73 кв. м. Квартиры сдаются жильцам в чистовой отделке: есть обои, линолеум, сантехника, электроплиты, интернет.

В кирпичной пятиэтажке по ул. Титова, 7а администрация Еманжелинска выкупила 67 квартир для 179 человек из четырех аварийных домов. Стоимость расселения составляет 105 млн рублей.

Ключи от нового жилья вручили 159 семьям, переселенным из ветхо-аварийного жилья, и 32 детям-сиротам.