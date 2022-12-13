В Челябинской области построили дом для 120 сирот и переселенцев

Трехподъездную пятиэтажку сдали почти на месяц раньше срока

В городе Еманжелинске Челябинской области сдали новостройку на 45 квартир, в которую переедут жители четырех аварийных домов и дети-сироты. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщила пресс-служба компании-застройщика ЮУ КЖСИ.

В новый дом по адресу ул. Энгельса, 22а до конца года смогут въехать около 120 человек. В пятиэтажном панельном доме три подъезда. Общая площадь жилых помещений составляет более 2600 кв. м. Большая часть из 45 квартир — двух- и трехкомнатные до 73 кв. м. Квартиры сдаются жильцам в чистовой отделке: есть обои, линолеум, сантехника и даже электроплиты. Дом подключен к интернету.

Строительство велось в рамках муниципального контракта с администрацией района. Средства на покупку квартир поступили из областного и местного бюджетов.

Ранее ИА «Первое областное» писало о вручении ключей от новых квартир 40 семьям из Златоуста, переехавшим из аварийного жилфонда.