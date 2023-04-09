Жителей нескольких микрорайонов под Челябинском снова оставили без воды

В некоторых домах вода отсутствует с ночи субботы

Жители нескольких микрорайонов в Сосновском районе утром 9 апреля снова остались без воды. Жалобы на отсутствие водоснабжения появились в пабликах от жителей Вишневой горки, Премиума и Женевы в социальной сети «ВКонтакте».

«Была вода и сплыла. Куда опять делась-то?»— написала в воскресенье утром жительница Вишневой горки Ксения Кутылова.

«Что опять с водой на Изумрудной, 3?»— пожаловался Егор Гончаренко.

«В Женеве даже не включили! С пятницы вечера нет»,— написала Ольга Каяткина-Смирнова.

«Вода у мамы в квартире только что закончилась, а у нас ночью была час и все, до сих пор нет воды»,— уточнила Алена Гладкова.

Те, кто смог дозвониться до аварийной службы, сообщили, что на сетях снова произошла авария. Предварительно, воды в домах микрорайонов не будет до вечера.

Журналист ИА «Первое областное» дозвониться до аварийной службы ЮжУралВодоканала на момент публикации не смогла.

Напомним, воду в нескольких микрорайонах отключили в субботу ночью из-за аварии на внешних сетях. К вечеру аварию устранили, однако вода в некоторых домах так и не пошла.