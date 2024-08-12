Южноуральцы отправили в Курскую область первую фуру с крупами и макаронами

В гумконвой включили посылки от предприятий и жителей Челябинской области

Из Челябинской области в Курскую отправили 10 тонн макарон и круп. Гумконвой с помощью от предприятий и жителей региона собрали в течение недели по поручению врио секретаря генсовета «Единой России», полпреда президента на Урале Владимира Якушева и секретаря Челябинского реготделения партии, губернатора Алексея Текслера.

Партийцы также передали для пострадавших продукты питания, одежду и средства первой необходимости. По запросам сформированы посылки с постельными принадлежностями, детским питанием, памперсами, взрослой одеждой, средствами личной гигиены.

В составе груза — сборные посылки от жителей области. В течение недели и всех выходных южноуральцы приносили в местные отделения партии и региональный исполком «Единой России» гуманитарную помощь для пострадавших жителей Курской области. Наборы со средствами первой необходимости от жителей региона также включили в гуманитарную помощь.