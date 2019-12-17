Один из крупнейших заводов Челябинска демонтирует старое оборудование

Это позволит снизить количество выбросов в атмосферу Челябинска.

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На челябинском металлургическом комбинате начался демонтаж кислородного конвертера. Работы являются составляющей федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экология». Сегодня завод проводит очередные мероприятия масштабного усовершенствования своего оборудования.

«Здесь будет установлена трехступенчатая система очистки. Это одна из мер, которая позволит нам достигнуть к 2024 году уменьшения выбросов в атмосферу города Челябинска», — говорит министр экологии Сергей Лихачев.

Старый конвертер на заводе был установлен в 1994 году, он прослужил 25 лет, сейчас его заменит современный австрийский. Другие два конвертера обновили в 2011 и 2013 годах. Конвертерное производство — это сердце комбината, в котором происходит выплавка металла и дальнейшее распределение по цехам. Модернизирована и доменная печь предприятия.

«За год челябинские предприятия стали выбрасывать на 20 тысяч тонн вредных компонентов меньше, естественно с каждым годом эти показатели будут расти», — рассказал начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Количество вредных выбросов в атмосферу удастся снизить за счет установки газоочистного оборудования. Ранее ЧМК многократно критиковали из-за цветной дымки над предприятием.

Отметим, что сейчас все промышленные предприятия охотно сотрудничают с министерством экологии, в частности ведомство регулярно производит замеры выбросов.