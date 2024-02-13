Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и сильном ветре

В регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области под действием циклона, пришедшего с Баренцева моря, пройдут снегопады. Температура воздуха заметно поднимется, а ветер усилится. О непогоде предупредили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около −15°C, днем может потеплеть до −7°C. Осадки не прекратятся в течение всего дня. Возможна слабая метель. На дорогах гололед. Ветер преимущественно южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −18°C, местами ниже. Днем температура воздуха поднимется до −4…−9 градусов Цельсия, в южных районах отметка на градуснике достигнет −1°C. Пройдет снег, местами сильный. Локально возможны метели. На дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее областной Миндортранс предупредил автомобилистов о снегопадах, метелях и плохой видимости на дорогах и настоятельно рекомендовал воздержаться от дальних поездок по региональным и федеральным трассам.