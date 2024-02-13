В Челябинской области из‑за снега и метели закрыли движение на трассе М‑5

ГИБДД призвала отказаться от поездок по региону

Во вторник, 13 февраля, на федеральной трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения из-за сильного снега, ухудшения видимости, гололеда и метелей, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». В Госавтоинспекции региона рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок.



Временное ограничение движения ввели с 9:00 на участке трассы км 1548 — км 1779 автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (от границы с Башкирией до поворота на Миасс). Ориентировочно оно будет действовать до 17:00.

Движение закрыто для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных и легковых такси. Водителям рекомендовали учитывать введенное ограничение.

В пресс-службе регионального Миндортранса сообщили о том, что сейчас идет расчистка дороги Пласт — Демарино. Снегопад там ждут ближе к обеду.

Госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала водителям отказаться от загородных поездок из-за затрудненного движения на дорогах.

В Челябинскую область пришел циклон с Баренцева моря. По данным регионального Гидрометцентра, в регионе пройдет снег, местами сильный, а также возможны метели. Синоптики прогнозируют заносы на дорогах, гололедицу в виде снежного наката. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.