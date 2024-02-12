В Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды, водителей просят воздержаться от выезда на трассы. Об этом сообщил Миндортранс Челябинской области.

Днем 13 февраля в регионе ожидается снег, местами сильные метели. На дорогах области возникают снежные заносы и сильная гололедица. Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными, а также планировать свои поездки и, по возможности, отменить их на дальние расстояния.

Добавим, что сейчас в Челябинской области продолжается расчистка дорог от снежных переметов. Осадков в регионе не было уже несколько дней, но техника пробивает дороги и ночью. В региональном Миндортрансе рассказали, что вывели 308 единиц спецтехники.