В Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды, водителей просят воздержаться от выезда на трассы. Об этом сообщил Миндортранс Челябинской области.
Днем 13 февраля в регионе ожидается снег, местами сильные метели. На дорогах области возникают снежные заносы и сильная гололедица. Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными, а также планировать свои поездки и, по возможности, отменить их на дальние расстояния.
Добавим, что сейчас в Челябинской области продолжается расчистка дорог от снежных переметов. Осадков в регионе не было уже несколько дней, но техника пробивает дороги и ночью. В региональном Миндортрансе рассказали, что вывели 308 единиц спецтехники.
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