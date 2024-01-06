7 января в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков, в регионе местами пройдут сильный снег, метели, на дорогах будет гололед. Синоптики предупредили южноуральцев о неблагоприятных погодных условиях.
«7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах до сильного. В отдельных районах гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Метели, снежные заносы»,— уточнили в областном Гидрометеоцентре.
Кроме того, на севере региона ожидается низкая температура.
Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок и не отправляться в дорогу уже с вечера 6 января.