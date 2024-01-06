Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и гололеде 7 января

Местами непогода разыграется уже предстоящей ночью

7 января в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков, в регионе местами пройдут сильный снег, метели, на дорогах будет гололед. Синоптики предупредили южноуральцев о неблагоприятных погодных условиях.

«7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах до сильного. В отдельных районах гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Метели, снежные заносы»,— уточнили в областном Гидрометеоцентре.

Кроме того, на севере региона ожидается низкая температура.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок и не отправляться в дорогу уже с вечера 6 января.