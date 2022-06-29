Жителей Челябинска просят помочь построить храм на берегу реки Миасс

Из-за нехватки денег запланированные на 2021 год работы еще не начались

Жителей Челябинска просят помочь в строительстве храмового комплекса в честь Рождества Иоанна Предтечи на берегу реки Миасс. Пожертвования можно внести на сайте храмнаберегу.рф, сообщили 29 июня в пресс-службе Челябинской митрополии.

Храмовый комплекс будут возводить в микрорайоне ЧГРЭС напротив Заячьего острова. В его состав войдут приют для матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сестричество милосердия и общество трезвости. Первым построят малый храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

«Мы подаем документы для получения разрешения на строительство малого храма святителя Спиридона Тримифунтского и просим жителей Челябинска и области помочь в сборе недостающих средств для оплаты работы проектировщиков», — сообщил настоятель храма иерей Владимир Панарин.

Те, кто пожертвует от 500 рублей, получат на электронную почту сертификат на именной кирпичик в стене храма.

О том, что на берегу реки Миасс собираются построить храмовый комплекс, стало известно еще прошлым летом. Тогда администрация Челябинска выделила православной общине землю рядом с больницей № 5 на улице Российской в районе ЧГРЭС. Начать строительство планировали уже в прошлом году, однако средств на возведение малого храма не хватило.