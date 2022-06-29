В России подешевели авиабилеты

Цены упали на перелеты по стране

Летом по России можно будет путешествовать на самолете дешевле, чем в прошлом году. В третьем квартале средняя цена авиабилета экономкласса в одну сторону снизилась на 3—4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру».

По данным OnwTwoTrip, цены на авиаперелеты в этом году упали до 7,2 тыс. рублей против 7,5 тыс. рублей в 2021-м и 7,8 тыс. рублей в 2019-м за пассажира в одну сторону. Как сообщает сервис «Туту.ру», в среднем путешествие по стране летом стоит 8,7 тыс. рублей против почти 9 тыс. рублей в прошлом году.

Падение цен связано с распродажами авиакомпаний, которые стремятся выполнить поручение президента Владимира Путина и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год.

«Авиакомпании стараются поддерживать спрос со стороны туристов на полеты по стране, и цена, соответственно, снижается», — пояснила «Известиям» руководитель пресс-службы Onetwotrip Елена Шелехова.

Сильнее всего в третьем квартале упали цены на авиабилеты из Ленска в Иркутск (–47%), из Южно-Сахалинска в Благовещенск (–46%) и из Москвы в Самару (–37%).





Самым популярным направлением внутри России остается Москва. В столицу билеты приобретают в 21,9% случаев. На втором месте по востребованности — Сочи (13,7% купленных билетов от общего числа). Из зарубежных маршрутов лидером остается Турция. Билеты туда выросли в цене на 80—120%.

«Среди популярных направлений в III квартале этого года сильнее всего выросла доля Сочи — на 33%, Минеральных Вод — на 28%, Санкт-Петербурга — на 18%, Калининграда — на 16%. Спрос же на перелеты в столицу за год увеличился на 3%, а в Казань, наоборот, уменьшился на 10%», — отмечает Елена Шелехова.

Напомним, что аэропорт Сочи является пока единственным открытым на территории Краснодарского края. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны продлили до 6 июля 2022 года.

Инфографика: «Известия».