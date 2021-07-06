На набережной реки Миасс в Челябинске возведут два храма

Разрешение на строительство планируется получить уже в этом году

На берегу реки Миасс в Челябинске появятся два новых храма. На этом участке раньше была автостоянка, а затем пустырь. На месте строительства священник, настоятель будущего храма Владимир Панарин накануне провел богослужение и освятил Поклонный крест, сообщили в Челябинской митрополии.

Городская администрация выделила православной общине землю в микрорайоне ЧГРЭС, рядом с ГКБ № 5 на улице Российской.

«На протяжении последних лет регулярно прихожу сюда в больницу, чтобы причащать людей. То, что нам предложили эту землю для строительства храма, я воспринял как чудо. Здесь будет не только храм, но и приют для матерей, и помощь нуждающимся, и сестричество милосердия», — рассказал священник Владимир Панарин.

На одной территории хотят возвести два храма. Малый построят в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Затем приступят к строительству большого, во имя Иоанна Предтечи. Работы начнутся уже в 2021 году, как только приход получит разрешение на строительство.

В Митрополии отметили, что ивы у реки вырубать не планируют — в прибрежной зоне строительство запрещено. Приход будет ухаживать за этой территорией и поддерживать берег реки Миасс в чистоте.

«Живущие рядом люди вспоминают былые времена. Что здесь была лодочная станция, что здесь было красиво. Очень хочется эту лодочную станцию восстановить, парк здесь благоустроить, чтобы люди наслаждались жизнью в этом районе», — отметил Владимир Панарин.

Сейчас же верующие занимаются облагораживанием участка: они очистили его от мусора и установили деревянный Поклонный крест, чтобы было где служить молебны на свежем воздухе. На освящение креста прибыл Челябинский и Миасский митрополит Алексий.