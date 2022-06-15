Жителей Челябинска попросили не рвать цветы с благоустроенных клумб

В городе завершаются работы по организации 265 цветников

В Челябинске завершаются работы по организации цветников и клумб. Всего в этом году во всех районах города благоустроят 265 объектов, которые украсят многолетние растения. В администрации Челябинска горожан попросили бережно относиться к клумбам и не рвать цветы.

В этом году к благоустройству цветников подошли особенно ответственно: при их разработке учитывались композиционные и колористические решения в сочетании с окружающими элементами озеленения и благоустройства. А значит, и выглядеть клумбы будут красивее.

В мэрии обратились к жителям Челябинска с просьбой не громить цветники и бережно относиться к растениям.

«Обращаемся к жителям города с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, чтобы клумбы и цветники радовали челябинцев до самой осени»,— попросили в городской администрации.

В последнее время некоторые горожане действительно нередко портят объекты благоустройства и не только. Например, в подземном переходе в районе ТРК «Алмаз» неизвестные повредили наружное освещение, а на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе украли секции металлического ограждения.