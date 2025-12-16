Житель Челябинской области выиграл в лотерею 2 млн рублей

За призом счастливчик пока не обратился

В Челябинской области на одного миллионера стало больше: неизвестный пока южноуралец купил билет лотереи «Мечталлион» и стал обладателем двух миллионов рублей. Но по истечении уже почти трех месяцев за выигрышем не обратился, рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Счастливчик выиграл в тираже № 158, розыгрыш которого состоялся 28 сентября. Южноуральцы, проверьте свои билеты»,— призвали в компании.

Известно, что билет был куплен в мобильном приложении бренда.

Миллионеров в Челябинской области по пальцам уже не пересчитать: жители региона все чаще выигрывают большие суммы в лотерею. Так, недавно челябинцу выпала выигрышная комбинация-стрелка, которая принесла ему 27 миллионов рублей. В ноябре миллионерами стали еще трое жителей Южного Урала, в том числе бухгалтер, которая сейчас живет в Сочи.