Уроженка Челябинской области выиграла в лотерею более 1,6 млн рублей

Бухгалтер из Сочи три недели не знала о своем выигрыше

Уроженка Челябинской области, а ныне жительница Сочи Надежда выиграла в лотерею 1 666 667 рублей, сообщают организаторы розыгрыша.

Крупный выигрыш в 5 миллионов рублей был разделен между тремя билетами, в которых одновременно совпали все 15 чисел. По словам победительницы, она приобрела несколько лотерейных билетов.

«Проверила их только примерно через три недели после розыгрыша. Зашла на сайт и глазам не поверила. Позвала племянницу, она подтвердила, что я действительно выиграла», — поделилась Надежда.

Надежда планирует потратить выигрыш на помощь близким и подарки родным.