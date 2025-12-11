Челябинец купил лотерейный билет с комбинацией-стрелкой и выиграл 27 млн рублей

Водитель-экспедитор стал миллионером прямо во время рейса

Счастливая комбинация, напоминающая по форме стрелку, принесла жителю Челябинска выигрыш в 27 миллионов рублей в лотерее. Для водителя-экспедитора Андрея эта сумма стала полной неожиданностью, о которой он узнал прямо во время рабочего рейса, сообщили в пресс-службе «Столото».

Мужчина купил билет со случайной комбинацией, напоминающей стрелку. Именно эта расстановка и оказалась выигрышной.

«Будучи в рейсе, купил билет. В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении, прокричался от радости и поехал дальше», — рассказал Андрей.

Основной выигрыш составил 26 миллионов рублей, а дополнительные отмеченные числа во втором поле увеличили сумму еще на 1 миллион. Даже во время оформления документов супруга победителя с трудом могла поверить в реальность происходящего.

Средства семья планирует направить на полное погашение ипотеки и создание финансового резерва для двоих детей. В свободное время от работы, которую он проводит в основном в разъездах, мужчина предпочитает отдыхать с семьей на даче или выезжать на охоту с друзьями.