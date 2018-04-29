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/ В Челябинске состоится прощание с журналистом Кириллом Зерновым

В Челябинске состоится прощание с журналистом Кириллом Зерновым

Область помнит его директором «Аргументов и фактов» и руководителем информационного центра «Маяка».
сегодня в 10:02
  |  Общество

Ушел из жизни известный челябинский журналист Кирилл Зернов. Его не стало в ночь на 27 апреля. Сообщается, что причиной смерти 51-летнего журналиста стал инфаркт.

Последние годы Кирилл Зернов трудился на ПО «Маяк», возглавляя информационный центр предприятия. Журналиста также помнят как большого профессионала в редакциях «Комсомольца», «Команды», «Делового Урала» и «Аргументов и фактов». В последнем издании он был директором.

Коллеги будут вспоминать Кирилла как высокого профессионала, большого оптимиста, очень дружелюбного и отзывчивого человека. Союз журналистов Челябинской области приносит соболезнования родным и близким покойного. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном союзе журналистов.

Медиахолдинг ОТВ скорбит вместе с профессиональным сообществом и выражает соболезнования близким Кирилла Зернова.

Прощание с Кириллом Зерновым состоится 29 апреля в 11:00 в доме № 1 по улице Радонежской (Челябинский городской комплекс ритуальных услуг).

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