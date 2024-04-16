Кратковременные дожди и тепло до +13 градусов обещают челябинцам

День будет ветреным

Сегодня, 16 апреля, день в Челябинской области будет дождливым и ветреным, но теплым: столбики термометров поднимутся до +13 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +4°C, днем отметка на градуснике достигнет +13°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде кратковременного дождя. Ветер преимущественно южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +11...+14 градусов Цельсия. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный до восьми метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе поднимутся до +8...+12 градусов. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до четырех метров в секунду.

Жителям Сатки синоптики обещают до +9...+12 градусов и небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный до шести метров в секунду.

Температура воздуха в Верхнем Уфалее будет варьироваться в пределах от +8 до +11°C. Не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до четырех метров в секунду.

На Троицк обрушатся ливни. Ближе к вечеру небо прояснится. В городе показания термометров подойдут к отметке +12°C. Ветер южного направления до семи метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе ожидается небольшой плюс, днем воздух значительно прогреется: от +9 до +14°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южной четверти до 6—11 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 16 метров в секунду.