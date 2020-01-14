Ждут ли в Челябинске неизвестный вирус, от которого погиб человек в Китае?

Для безопасности жителей приняты меры по предупреждению ввоза инфекции.

Послушать 00:00

Весь мир обеспокоен вспышкой неизвестной ранее пневмонии, вызванной коронавирусом. Уже зафиксирован первый случай летального исхода в Китае. В Челябинской области фиксируют все случаи атипичной пневмонии, но не ожидают появления новой болезни.

«Заболевания людей в Азии вызваны коронавирусом. У нас на территории также ведётся учёт заболеваемости внебольничными пневмониями. Тяжелые формы лабораторно обследуются для установления этиологии заболевания. Принимаются меры по предупреждению завоза карантинных инфекций и подобных вирусов», — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспортребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

О неизвестном вирусе в Китае заговорили ещё в декабре. Случаи заболевания также отмечены в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее и Таиланде. Эксперты Всемирной организации здравоохранения пока не бьют тревогу: нет подтверждения, что вирус передаётся от человека к человеку. Но пока специалисты продолжают изучение. В России тем временем приняли решение ужесточить санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем.

Отметим, что сейчас на территории нашего региона ожидают сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Вирусы гриппа уже появились, все три типа: H1N1, H3N2 и B. Пока заболеваемость гриппом низкая. Вакцинация очень влияет на количество заболевших, привитые лица не попадают в больницу», — отметила Раиса Косарева.

В этом году взрослых южноуральцев впервые прививали четырехвалентной вакциной. На следующий сезон подобную прививку планируют ставить и детям.