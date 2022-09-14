Ждать ли снижения цен на хлеб по итогам уборочной кампании на Южном Урале

ИА «Первое областное» разбиралось, почему 2023 год может принести дефицит зерна и что мешает работать фермерам

В Челябинской области продолжается уборка зерновых культур. Корреспондент информационного агентства «Первое областное» отправилась на юг региона, чтобы узнать, почему урожайный год стал убыточным для аграриев и как это отразится на продовольственной корзине всех южноуральцев.

Фермер Олег Петров, один из самых крупных земледельцев в Нагайбакском районе, ведет 22-ю уборочную кампанию, но под сомнением — начнет ли 23-ю страду в следующем году. Все дело в закупочных ценах на зерно. В этом сезоне произошел настоящий их обвал.

«Год урожайным не назовешь, он такой, каким и должен быть на Южном Урале. Три предыдущих года были засушливыми, и все надеялись на нынешний сезон. Но не тут-то было. Пшеницу сейчас принимают по 9—10 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: в прошлом году у нас принимали за 17,5 тыс. руб.», — поясняет Олег.

Мужчина откровенно признается: нынешняя уборка — бессмысленная и глупая работа. У многих фермеров, вложивших финансы в землеоборот в прошлом году, чтобы получить прибыль в нынешнем, при этих ценах земледелие уходит в минус.

«Обычно к уборке уже не хватает оборотных средств. Нужно платить рабочим, готовить технику, покупать топливо. Да, урожай неплохой, но его нужно убрать, вывезти, сохранить — и это всё расходы. При таких ценах нам не нужен этот урожай», — откровенно и устало говорит он.



Цены на зерно устанавливают переработчики и собственники элеваторов — крупных зернохранилищ. Челябинская область — один из лидеров в зерноперерабатывающей отрасли. Сырье для хлеба и будущих макарон предприятия покупают не только у местных производителей, но и из соседних регионов.

По данным регионального Минсельхоза, объем емкостей для хранения зерна на элеваторах, хлебоприемных пунктах и в сельхозорганизациях Челябинской области составляет 2,7 млн тонн зерна. По данным министерства, продукцией нового урожая занято на конец прошлой недели 26% емкостей. Даже при учете сбора зерна свыше 2 млн тонн Челябинская область закупает зерно в других регионах, чтобы обеспечить нужды перерабатывающих предприятий.

Но переработчики не спешат наполнять свои закрома, хотя уборочная кампания в регионе уже перевалила за середину. Более того, во вторник, 13 сентября, цены вновь упали — до 9 тысяч рублей за тонну пшеницы мягких сортов и до 6 тысяч рублей за тонну ячменя.





Александр Шутов занимается полеводством не один десяток лет. В его небольшом фермерском хозяйстве в этом году засеяли пшеницу твердых и мягких сортов, ячмень, лен и гречиху. По словам Александра, особенность севооборота в том, что одна культура точно должна «вытянуть» другие в неурожайный год.

«И на лен цены упали в два раза. При этом все расходы на столько же выросли: гербициды, ГСМ, комплектующие. К примеру, колесо на трактор К700 стоило 40 тысяч рублей в 2021 году, в этом году — 90 тысяч. При таких ценах только мое хозяйство теряет до 40 млн рублей оборотных средств. На мой взгляд, к концу года примерно 35—50% фермеров обанкротятся», — сетует Александр Шутов.

Хозяйства покрупнее, что имеют запас оборотных средств, выжидают и не сдают сырье по таким ценам. Азат Карсакбаев из Агаповского района, представитель одного из ведущих предприятий производства зерновых в области, признается, что наступил настоящий кризис в отрасли.

«Пока ждем, что снизят пошлины на экспорт зерна», — пояснил он.

В региональном Минсельхозе пояснили, что в соседней Оренбургской области закупочные цены на зерно еще ниже.

«В связи со снижением цен министр сельского хозяйства Алексей Кобылин провел совещание с представителями элеваторов и хлебоприемных пунктов по вопросам закупки зерна у сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, по решению правительства РФ будет выделено 10 млрд руб. на производство и реализацию зерна урожая 2022 года, что позволит частично компенсировать потери хозяйств из-за снижения стоимости продукции. Господдержка регионального АПК в этом году составит 2,65 млрд руб., 50% назначений уже выплачено в виде различных субсидий», — уточнили в ведомстве.



Напомним, в прошлом году из-за неурожая зерна производители хлеба в Челябинской области получили субсидию, чтобы не повышать цены на продукцию. В этом году цены на зерно обвалились, однако, по данным Контрольно-счетной палаты, уже в сентябре замечен рост цены на хлеб, муку, крупы и свинину. Для производства всех этих продуктов, включая мясо, необходимо зерно. И его переработчики закупают гораздо ниже, чем в прошлом году.

«Снижение цен на зерно, а также господдержка, повлияет на снижение стоимости кормов и, как следствие, на снижение цен на животноводческую и другую сельскохозяйственную продукцию», — пояснили в министерстве.

Но если стоимость продуктов и понизится, ситуация может привести к стагнации отрасли. Ведь сельхозтоваропроизводителям будет практически невозможно брать в оборот новые земли или обновлять технику.

Пока в министерстве успокаивают, что ходатайствуют о включении предприятий Челябинской области в конкурсный отбор в качестве хранителей запасов зерна госфонда. Это позволит нашим производителям зерна участвовать в торгах и реализовать продукцию в интервенционный фонд на территории региона по приемлемым ценам.

В понедельник губернатор Алексей Текслер поручил урегулировать отношения между элеваторами и производителями зерна. Также Алексей Текслер потребовал обеспечить региональным элеваторам возможность хранения излишков зерна от фермеров на бесплатной основе в свободных емкостях.

По словам Олега Петрова, несколько фермерских хозяйств написали заявление в региональное УФАС, подозревая переработчиков зерна в области в картельном сговоре и искусственном снижении цен, закрытии элеваторов для создания ажиотажа.

Информационное агентство «Первое областное» обратилось за комментариями в управление антимонопольной службы и к представителям крупных агрохолдингов. Мы будем следить за развитием ситуации.