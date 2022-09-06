В Челябинской области за две недели из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов шесть позиций показали снижение цен, а восемь выросли в стоимости. В частности, свинина подорожала более чем на 10 рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Эксперты проанализировали колебание цен за период с 16 по 31 августа. Специалисты проверяли стоимость продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан».
Так, за две недели килограмм картофеля подешевел на 10,12% (–3,81 руб.), свежая белокочанная капуста стала стоить дешевле на 9,72% (–2,13 руб.), а охлажденные мороженые куры — на 1,36% (–2,34 руб.).
В то же время килограмм свинины (кроме бескостного мяса) увеличился в цене на 3,37% (+10,21 руб.), поваренная пищевая соль подорожала на 1,69% (0,27 руб.), пшеничная мука — на 1,56% (+0,81 руб.).
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