В Челябинской области подорожала свинина и подешевел картофель

Эксперты проанализировали цены на продукты в популярных торговых сетях

В Челябинской области за две недели из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов шесть позиций показали снижение цен, а восемь выросли в стоимости. В частности, свинина подорожала более чем на 10 рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.Эксперты проанализировали колебание цен за период с 16 по 31 августа. Специалисты проверяли стоимость продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан».Так, за две недели килограмм картофеля подешевел на 10,12% (–3,81 руб.), свежая белокочанная капуста стала стоить дешевле на 9,72% (–2,13 руб.), а охлажденные мороженые куры — на 1,36% (–2,34 руб.).В то же время килограмм свинины (кроме бескостного мяса) увеличился в цене на 3,37% (+10,21 руб.), поваренная пищевая соль подорожала на 1,69% (0,27 руб.), пшеничная мука — на 1,56% (+0,81 руб.).