Губернатор Челябинской области поручил урегулировать отношения между элеваторами и производителями зерна

Алексей Текслер просит поддержать производителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания дал ряд поручений по уборочной кампании своему заместителю Сергею Сушкову и Минсельхозу региона. Речь идет о мерах поддержки производителей зерна и недопущении повышения цен на готовую продукцию. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы ожидаем хороший урожай в этом году, не менее двух миллионов тонн. Это в два раза лучше, чем в прошлом году. Уже собрано около 1,5 млн тонн. И сегодня основная задача — это сохранение урожая. Необходимо урегулировать отношения между элеваторами и производителями зерна», — уточнил Алексей Текслер.

В целях поддержки цен на зерно губернатор поручил организовать работу по участию региона в проводимых Минсельхозом России зерновых интервенциях. Также Алексей Текслер потребовал обеспечить региональным элеваторам возможность хранения излишков зерна от фермеров на бесплатной основе в свободных емкостях. Кроме того, необходимо оказать господдержку производителям и переработчикам зерна, чтобы не допустить рост цен на готовую продукцию.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинской области обмолотили более 85 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, а также собрали 142 тысячи тонн зерна.