Отмена занятий в школах Челябинска и Челябинской области 15 января

Синоптики рассказали, что сулит школьникам прогноз погоды на завтра

В пятницу, 15 января, на Южном Урале заметно потеплеет. Ждать ли школьникам в этот день очередную отмену занятий? Мы спросили об этом у синоптиков Челябинского гидрометцентра.

Для отмены занятий есть четкие температурные рекомендации. Подробно они изложены в таблице к этому материалу.

Так, уже при −25 градусах, даже в безветренную погоду, отменяют занятия в начальной школе. При усилении ветра до пяти метров в секунду при −25 градусов дети не учатся с 1 по 7 класс. Чтобы уроки отменили полностью необходимо снижение температуры до −28 градусов и легкий ветер.









В ночь на пятницу, 15 января, по прогнозам синоптиков, температура в Челябинской области опустится до −24...-26 градусов, а в низинах до −31 градуса. Судя по цифрам, вероятность отмены занятий есть. Однако в Челябинском гидрометцентре говорят, что она небольшая.

«С юго-запада к нам идет волна тепла. Первыми ее почувствуют жители Катав-Ивановска, Аши, Верхнеуральска, Магнитогорска. На северо-восток области: в Касли, Кыштым и в Верхний Уфалей, в Нязепетровск, — она придет позже. В целом ночь ожидается аномальной: первая половина будет холодной, а уже к утру заметно потеплеет. Так что, надеяться на отмену занятий не стоит», — рассказала информационному агентству «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

Например, в Челябинске, по словам синоптика, этой ночью температура опустится до −24...-26 градусов, а уже к утру столбик термометра покажет −18 градусов.

Так что уроки на завтра выучить стоит.

Окончательное решение об отмене занятий должно быть выложено на сайтах местных администраций к шести часам утра.