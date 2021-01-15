Школы Магнитогорска возобновляют работу 15 января после морозов

Кому идти на уроки

Минувшей ночью в Челябинской области пришла долгожданная волна тепла. Первыми ее почувствовали на себе жители юго-западных территорий нашего региона. В связи с потеплением здесь возобновилась работа школ.

«15 января, занятия в школах не отменяются. Все ученики учатся в обычном режиме», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Напомним, еще вчера, в самый холодных день этого января, здесь не стали отменять уроки во вторую смену для ребят из старших классов. Большинство школ Челябинской области в четверг были закрыты полностью.



