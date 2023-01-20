«Гепатит А, на самом деле, передается через грязные руки, через пищу и воду, поэтому заразиться им легче в теплое время года. Но у желтухи достаточно длинный инкубационный период — до 35 дней, поэтому подъем заболеваемости приходится на осень и на зиму. Допустим, кто-то подхватил вирус в августе, купаясь в озере, а заболел уже в октябре. Те, кто с ним контактировал, — в ноябре. Следующие в цепочке — в декабре и так далее», — пояснила ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
Эксперт заметила, что в течение года гепатит А выявляют примерно у 200 южноуральцев. Но в пандемию случаев кишечной инфекции, к которым также относится и желтуха, стало гораздо меньше, ведь люди следили за чистотой рук и в целом меньше общались.
Сейчас жители региона расслабились и игнорируют многие правила профилактики, поэтому заболеваемость идет вверх. Но она не аномальная. Заболеваемость возвращается к доковидному уровню.
«Это обычная фоновая заболеваемость. Паниковать после каждого сообщения о свежем случае не надо», — замечает Светлана Лучинина.
Новые случаи заболевания вполне возможны. Сегодня под наблюдением остаются все, кто контактировал с заболевшими школьниками в Магнитогорске, Копейске, а также с челябинцами, заразившимися в кафе. Болезнь может проявиться у них в течение 35 дней.
«Если контактный человек заболеет по типу ОРВИ, у него появятся боли в животе, рвота, мы заподозрим гепатит А. У заболевшего сразу возьмут специфические анализы», — рассказывает Светлана Лучинина.
В Копейске, Магнитогорске родители требовали отправить на карантин целые параллели. Эпидемиолог считает это необоснованным. Гепатит А не передается воздушно-капельным путем, заразиться желтухой можно только при тесном контакте: через грязные руки, пищу и воду, а это значит, что большинству детей ничто не угрожает. Контактными считаются дети из одного класса, а в садике — малыши из одной группы. Всех контактных детей и взрослых Роспотребнадзор направил на прививку от гепатита А. Если после контакта с больным кто-то и заболеет, то болезнь не будет тяжелой. Детей прививают по месту жительства, взрослых челябинцев — в ГКБ № 1.
Все остальные жители области могут привиться от гепатита А за деньги.
«Схема профилактической вакцинации детей и взрослых одинакова вне зависимости от возраста начала иммунизации. Она состоит из двух доз вакцины, которые вводятся с интервалом не менее шести месяцев. После первой дозы иммунитет сохраняется около пяти лет, после второй — длительно, вероятно пожизненно. Ревакцинация в течение жизни не требуется», — рассказала ИА «Первое областное» заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 8 Фариза Азбарова.
Кстати, многие дети уже имеют прививку от гепатита В. Это другое заболевание, оно передается через кровь. Против вируса А прививка от гепатита В не работает, добавляют эксперты.
Если переболеть гепатитом А, то заразиться повторно практически невозможно.
Напомним, в конце 2022 года в двух классах школы № 39 города Магнитогорска введен карантин из-за вспышки гепатита А.
Уже в январе в копейской школе № 13 гепатитом А заболел школьник.
Напомним, после новогодних праздников в инфекционное отделение челябинской городской клинической больницы № 8 госпитализировали около 50 человек. Они заразились гепатитом А после того, как поели в кафе.