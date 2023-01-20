Ждать ли новой вспышки гепатита А в Челябинской области

Рассказываем, почему в регионе выросла заболеваемость

Гепатит А с конца декабря не уходит из новостной повестки в Челябинской области. Сначала стало известно о нескольких случаях заболевания в школах Копейска и Магнитогорска, а потом около 50 человек заразились желтухой в кафе Челябинска. Мы спросили экспертов, почему «болезнь грязных рук» подняла голову этой зимой и как защитить себя от встречи с вирусом.

«Гепатит А, на самом деле, передается через грязные руки, через пищу и воду, поэтому заразиться им легче в теплое время года. Но у желтухи достаточно длинный инкубационный период — до 35 дней, поэтому подъем заболеваемости приходится на осень и на зиму. Допустим, кто-то подхватил вирус в августе, купаясь в озере, а заболел уже в октябре. Те, кто с ним контактировал, — в ноябре. Следующие в цепочке — в декабре и так далее»,

— пояснила ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Эксперт заметила, что в течение года гепатит А выявляют примерно у 200 южноуральцев. Но в пандемию случаев кишечной инфекции, к которым также относится и желтуха, стало гораздо меньше, ведь люди следили за чистотой рук и в целом меньше общались.

Сейчас жители региона расслабились и игнорируют многие правила профилактики, поэтому заболеваемость идет вверх. Но она не аномальная. Заболеваемость возвращается к доковидному уровню.

«Это обычная фоновая заболеваемость. Паниковать после каждого сообщения о свежем случае не надо»,

— замечает Светлана Лучинина.

Новые случаи заболевания вполне возможны. Сегодня под наблюдением остаются все, кто контактировал с заболевшими школьниками в Магнитогорске Копейске , а также с челябинцами, заразившимися в кафе . Болезнь может проявиться у них в течение 35 дней.

«Если контактный человек заболеет по типу ОРВИ, у него появятся боли в животе, рвота, мы заподозрим гепатит А. У заболевшего сразу возьмут специфические анализы»,

— рассказывает Светлана Лучинина.

В Копейске, Магнитогорске родители требовали отправить на карантин целые параллели. Эпидемиолог считает это необоснованным. Гепатит А не передается воздушно-капельным путем, заразиться желтухой можно только при тесном контакте: через грязные руки, пищу и воду, а это значит, что большинству детей ничто не угрожает. Контактными считаются дети из одного класса, а в садике — малыши из одной группы. Всех контактных детей и взрослых Роспотребнадзор направил на прививку от гепатита А. Если после контакта с больным кто-то и заболеет, то болезнь не будет тяжелой. Детей прививают по месту жительства, взрослых челябинцев — в ГКБ № 1.

Все остальные жители области могут привиться от гепатита А за деньги.

«Схема профилактической вакцинации детей и взрослых одинакова вне зависимости от возраста начала иммунизации. Она состоит из двух доз вакцины, которые вводятся с интервалом не менее шести месяцев. После первой дозы иммунитет сохраняется около пяти лет, после второй — длительно, вероятно пожизненно.

Ревакцинация в течение жизни не требуется»,

— рассказала ИА «Первое областное» заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 8 Фариза Азбарова.

Кстати, многие дети уже имеют прививку от гепатита В. Это другое заболевание, оно передается через кровь. Против вируса А прививка от гепатита В не работает, добавляют эксперты.