В школе Копейска обнаружили больного гепатитом А ученика

Все контактировавшие с ним дети и взрослые сейчас проходят вакцинацию

В копейской школе № 13 проходят мероприятия по профилактике вспышки гепатита А, сообщили Первому областному информагентству в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным надзорного ведомства, болезнь на новогодних каникулах была выявлена у одного из учеников.



«Ребенок заболел бытовым путем, по всей видимости, накануне праздников. 4 января у него подтвердился гепатит А. Сейчас в учебном заведении назначены все необходимые мероприятия, помещения обрабатываются, идет вакцинация контактировавших с больным соучеников и взрослых», — рассказала заместитель главного санитарного врача Челябинской области Светлана Лучинина.

Напомним, в новогодние каникулы девять жителей Челябинска были госпитализированы с диагнозом «гепатит А» после обеда в одном из городских кафе. По этому факту сотрудники СК РФ начали доследственную проверку. Ранее, в конце ноября 2022 года, вспышка гепатита была выявлена в школе № 39 Магнитогорска.