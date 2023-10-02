Жалобы на ЖКХ и холод в квартирах возглавили топ‑5 обращений южноуральцев

Более тысяч сообщений на эту сферу поступило в ЦУР за неделю

3,3 тысячи обращений поступило в Центр управления регионом от жителей Челябинской области за минувшую неделю с 25 сентября по 1 октября. В последние дни сентября южноуральцев беспокоили вопросы коммунальной сферы и подача тепла в квартиры — треть обращений была посвящена этой теме.

Напомним, во многих городах Челябинской области отопительный период стартовал еще 25 сентября. Но не во все квартиры дошло тепло.

«Такие сообщения ЦУР фиксирует в Озерске и Снежинске. Это происходит из-за завоздушивания системы. Необходимо обратиться в аварийную службу или в свою управляющую компанию», — посоветовали в Центре.

Также специалисты ЦУРа обратили внимание, что все обращения отрабатываются адресно.

Напомним, в Челябинске с сегодняшнего дня стали подключать дома к теплу. На полный запуск системы отопления в работу потребуется 5—7 дней.

Кроме тепла и ЖКХ жители региона жаловались на дороги, благоустройство и работу общественного транспорта. Так, накануне в эфире ЦУРа губернатор Алексей Текслер анонсировал запуск электробусов в Магнитогорске, где жители ежедневно жалуются на работу маршрутных такси.