В городах Челябинской области маршрутчиков переведут на регулируемые тарифы

Губернатор рассказал, как власти борются с недисциплинированными перевозчиками

Глава Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу недобросовестных частных перевозчиков в городах региона. «Маршрутчики» нередко пытаются снизить свои затраты за счет невыхода в рейс, отметил губернатор во время эфира с центром управления регионом. Алексей Текслер рассказал о методах борьбы с недисциплинированными предпринимателями.

В ЦУР нередко поступают жалобы от горожан. Так, магнитогорцы призывают наказать маршрутчиков, которые опаздывают на рейсы и не соблюдают ПДД. Алексей Текслер отметил, что проблема действительно существует.

«Есть трамваи, они ходят по расписанию, если не происходит какого-то ЧП. Расписание выполняется. Но большая часть города ездит на маршрутном такси. Маршрутчики очень часто не выполняют свои обязательства. А каждый из них изначально заключает соглашение с администрацией города», — сказал губернатор.

Однако для частных перевозчиков бывают регулируемые и нерегулируемые тарифы. В первом случае предприниматели получают от мэрии доплату, однако у администрации есть возможность наложить санкции, если обязательства по перевозке выполняются плохо.

При нерегулируемом тарифе возможности давления у мэрии намного меньше.

«Соответственно, когда идет поток людей, к примеру, на работу, перевозчики все с удовольствием ездят. А когда час пик проходит или нужно ехать в отдаленный поселок, перевозчики начинают экономить», — заключил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что именно поэтому со следующего года перевозчики Магнитогорска будут переходить на регулируемые маршруты. Кроме того, в городе выделят магистральные линии, по которым будут ездить большие автобусы.

«Мы в этом году еще 13 автобусов на один маршрут закупим. В следующем году эту работу усилим. По аналогии с Челябинском это будет муниципальный транспорт. Он будет гарантированно ездить по графику, люди смогут пользоваться всеми льготами. Таким образом мы ситуацию в Магнитогорске изменим», — заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что проблема касается многих муниципалитетов. По словам Алексея Текслера, постепенно количество регулируемых маршрутов будет увеличиваться во всех городах. Это поможет решить проблему с несоблюдением расписания, невыходом в рейс и плохим техническим состоянием транспорта.

Напомним, 1 октября в Магнитогорске запустили новый автобусный маршрут до вокзала. Машины курсируют из южной части города.