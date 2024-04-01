Диспансеризация входит в основы ЗОЖ

Обследоваться нужно даже при отсутствии жалоб

Людям до 40 лет рекомендуется каждые три года проходить диспансеризацию, а в возрасте 40+ диспансеризация должна стать ежегодным мероприятием. Во время таких осмотров можно выявить хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития, являющиеся ключевой причиной смерти раньше времени.

«Здоровый образ жизни продлевает молодость и активную зрелость, обеспечивает хорошее самочувствие и настроение, способствует успехам во всех сферах», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

При диспансеризации определяется группа здоровья, к которой относится человек, всего таких групп четыре:

• 1 — в нее входят граждане без хронических неинфекционных заболеваний и те, у кого нет факторов риска их развития либо они невелики;

• 2 — в этой категории также отсутствуют хронические патологии, но имеется вероятность их формирования;

• 3а — здесь люди с хроническими неинфекционными болезнями, которым требуется диспансерное наблюдение или оказание медицинской помощи, а также пациенты с подозрением на такие заболевания;

• 3б — группа людей без хронических неинфекционных заболеваний, которые нуждаются в диспансерном наблюдении или медпомощи относительно иных болезней, например инфекционных.

Врачи настаивают на прохождении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации даже при отсутствии жалоб на самочувствие. Внимательное отношение к своему здоровью позволяет оценить состояние организма и вовремя определить болезни, протекающие бессимптомно, или предупредить их.

Помимо диспансеризации для ЗОЖ важно придерживаться сбалансированного питания и достаточного уровня физической активности, отказаться от вредных привычек, сохранять социализацию.