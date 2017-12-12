Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.23 -0.05 69.8 +0.16
Челябинск
сейчас
 
-19 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинская филармония подарит концерт в честь обретения попечителей

Челябинская филармония подарит концерт в честь обретения попечителей

Помогать и поддерживать учреждение культуры будет «Сбербанк».
сегодня в 12:24
  |  Общество

Еще одно учреждение культуры, Челябинская филармония, обретет попечителей. Поддерживать филармонию и помогать ей будет «Сбербанк России». Меценатство пока не зафиксировано документально: соглашение подпишут 18 декабря. Поскольку для филармонии это праздник, тем же вечером состоится праздничный концерт «Сказки Венского леса».

Еще одной изюминкой вечера будет украшение зала множеством живых цветов — роз, орхидей, гвоздик, лилий. Благоухающий интерьер создает атмосферу торжества, усиливая эмоциональное впечатление слушателей от исполняемых произведений. Специальной гостьей программы станет обладатель премии Грэмми, российская оперная певица, приглашенная солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Екатерина Лехина. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Концерт «Сказки Венского леса» состоится 18 декабря в 18:30. Гостей ожидают в концертном зале имени Прокофьева. Билеты на праздничное мероприятие стоят от 350 до 900 рублей. Приобрести их можно в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии.

Напомним, в 2016 году попечители появились у Театра драмы, Молодежного театра и Театра оперы и балета.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Олимпийский комитет России одобрил выступление спортсменов под нейтральным флагом
сегодня в 16:59
Олимпийский комитет России одобрил выступление спортсменов под нейтральным флагом
Хоккей
«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях
сегодня в 16:53
«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях
Происшествия
Соседствующее со сварочным цехом столярное производство загорелось на ЧМЗ
сегодня в 16:49
Соседствующее со сварочным цехом столярное производство загорелось на ЧМЗ
Происшествия
Жительница Снежинска лишилась денег в попытке вернуть потерянные мужем документы
сегодня в 16:43
Жительница Снежинска лишилась денег в попытке вернуть потерянные мужем документы
Общество
Новогодние цены на автомобили Миф или Реальность?
сегодня в 16:31
Новогодние цены на автомобили Миф или Реальность?
Общество
Социально-экономическое развитие Челябинской области отметили многомиллионной субсидией
сегодня в 14:57
Социально-экономическое развитие Челябинской области отметили многомиллионной субсидией
Общество
Только 45% челябинцев знают дату Дня Конституции России
сегодня в 14:49
Только 45% челябинцев знают дату Дня Конституции России
Наука
Ученые назвали причины взрыва челябинского метеорита
сегодня в 14:44
Ученые назвали причины взрыва челябинского метеорита
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна