/ Челябинская филармония подарит концерт в честь обретения попечителей

Помогать и поддерживать учреждение культуры будет «Сбербанк».

Еще одно учреждение культуры, Челябинская филармония, обретет попечителей. Поддерживать филармонию и помогать ей будет «Сбербанк России». Меценатство пока не зафиксировано документально: соглашение подпишут 18 декабря. Поскольку для филармонии это праздник, тем же вечером состоится праздничный концерт «Сказки Венского леса».



Еще одной изюминкой вечера будет украшение зала множеством живых цветов — роз, орхидей, гвоздик, лилий. Благоухающий интерьер создает атмосферу торжества, усиливая эмоциональное впечатление слушателей от исполняемых произведений. Специальной гостьей программы станет обладатель премии Грэмми, российская оперная певица, приглашенная солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Екатерина Лехина. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Концерт «Сказки Венского леса» состоится 18 декабря в 18:30. Гостей ожидают в концертном зале имени Прокофьева. Билеты на праздничное мероприятие стоят от 350 до 900 рублей. Приобрести их можно в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии.



Напомним, в 2016 году попечители появились у Театра драмы, Молодежного театра и Театра оперы и балета.