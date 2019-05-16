/ Завершено уголовное расследование в отношении сотрудников МЧС по делу «Зимней вишни»

Следствие определило круг лиц, чьи неверные действия повлекли гибель людей.

Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении сотрудников МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне». Расследование завершено в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и двух его подчиненных, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя СК Светлану Петренко.

На данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина. Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Окончены следственные действия в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева. — подчеркнула Светлана Петренко.

Были исследованы нормативно-правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности. Заключение правовой экспертизы показало, что правоотношения в этой области детально регламентированы. Следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны пожарных, а также факт, что руководство МЧС не проводило проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей.

Следователи завершают сбор доказательств в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника инспекции госстройнадзора Светланы Шенгерей и генерального директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко. Следствием выявлены многочисленные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники госстройнадзора на многое закрыли глаза. — прокомментировала Светлана Петренко.

В результате анализа обстоятельств следствие определило круг лиц, чьи неверные действия повлекли гибель людей.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, среди них 37 детей. 79 человек пострадали. По факту пожара возбуждено три уголовных дела.