Затянувшееся строительство стадиона в Златоусте переросло в уголовное дело

Администрация города поручила выполнение работ «непрофессиональному заказчику».

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В Златоусте прокуратура выявила нарушения при строительстве биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В ходе проверки было установлено, что администрация Златоуста поручила выполнить работы по реконструкции стадиона и строительству биатлонного комплекса «непрофессиональному» заказчику — муниципальному автономному учреждению допобразования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1». При этом основной целью деятельности школы является подготовка спортсменов, а не строительство социально значимых объектов.

«В нарушение требований федерального закона руководителями спортшколы без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ по указанному объекту с ООО „Стройснаб“ и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путем незаконного перечисления авансирования на счет подрядной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Выяснилось, что подрядчик не использовал более 27 млн. рублей, которые поступили в качестве аванса на строительство, а в июне 2016 года было принято решение об отказе от исполнения муниципального контракта.

В настоящее время следственным отделом города возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст 286 УК РФ). На данный момент строительство стадиона все еще не завершено, спортивный объект официально не введен в эксплуатацию.