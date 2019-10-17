Еще один победитель кадрового конкурса занял место в одном из министерств

Начальником управления министерства строительства и инфраструктуры и замминистра стал победитель кадрового конкурса - Евгений Курилов.

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Документ о назначении появился на сайте правительства Челябинской области.

35-летний Евгений Курилов в 2006 году окончил ЮУРГУ по специальности городское строительство и хозяйство. До недавнего времени был заместителем директора ТД «ЧелябТрейд». Принял участие в конкурсе «Команда 74». В 2019 году получил почетную грамоту министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«Есть видение, что необходимо поменять в первую очередь и в каком русле двигаться. Одно могу сказать точно: Челябинск изменится к лучшему, есть идеи, какие объекты нужны городу, а главное — людям. Город будет преображаться, он будет более удобным, более красочным. Люди будут радоваться, что они живут именно в Челябинске», — рассказал Евгений Курилов.

Победители кадрового конкурса «Команда 74» активно начинают занимать кабинеты в правительстве региона. До Евгения Курилова на должность заместителя главы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне. Раньше он был топ-менеджером группы «Мечел».