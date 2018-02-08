/ Турецкие застройщики планируют строить конгресс-холл через 3 месяца

О своем видении работы сообщил гендиректор строительной компании.

Турецкий застройщик, заинтересовавшийся развитием инфраструктуры Челябинска, согласился ответить на вопросы жителей города и прессы. Пресс-конференция с Озметином Аидином, гендиректором Saridaglar, прошла в стенах медиахолдинга ОТВ. Представитель турецкой стороны пообещал вернуться через месяц и решить последние вопросы, откладывающие начало строительства. Первым объектом, который возьмут в оборот турецкие застройщики, будет конгресс-холл.

Для Челябинска это будет символичный проект. Считаю, что менять его не надо, он уже хорош. Для начала работы мы должны здесь открыть свою компанию. Все бюрократические вопросы в течение полутора месяцев мы решим. — рассказал Озметин Аидин.

Предполагается, что строительство начнется в мае 2018 года. В работе будет использоваться местная техника, но рабочих привлекут из Турции.

Также Озметин Аидин рассказал о метро. Работать с ним будут после завершения конгресс-холла. Турецкая компания хочет перенести опыт, полученный в Стамбуле, на южноуральскую столицу.

Запись пресс-конференции с гендиректором турецкой компании будет доступна ЗДЕСЬ.