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Застройка озера в Челябинской области стала причиной недовольства местных жителей

К решению проблемы подключились общественники и министерство экологии.
сегодня в 19:47
  |  Общество

На уникальном озере Горькое в Увельском районе может появиться коттеджный поселок. Жители близлежащего села Хомутинино против, поскольку боятся, что стройка может испортить лечебные его лечебные свойства. По их словам, Горькое может превратиться в болото.

Я сама выросла здесь, купалась в этом озере, отдыхающие были. Сейчас растут внуки, и как туда идти? Там же начнется постройка загрязнение. У меня сын сам с трех лет научился купаться здесь. Мы против этого поселка. Просто-напросто превратится Горькое в болото. — рассказала сайту «Первый областной» жительница села Хомутинино Галина Монахова.

Проблема дошла и до регионального министерства экологии. Как отметил начальник управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков, сейчас за озером Горькое ведется особый контроль.

Позиция Минэкологии жесткая: согласованной с нашим ведомством схемой территориального планирования Увельского муниципального района дачное и коттеджное строительство в границах охранной зоны памятника природы озера Горькое не предусмотрено. Это означает, что капитальное строительство в данной зоне исключено и вестись не будет. Мы ведём особый контроль за данной территорией с целью недопущения нарушений режима охраны памятника природы. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

А на заседании Общественной палаты было принято решении создать рабочую группу с участием экологов, активистов и местных депутатов, которые будут регулировать выдачу разрешений на строительство. Как отметил предприниматель Максим Саночкин, их будут выдавать лишь при наличии герметичного септика.

Впоследствии, думаю, что через несколько лет, в случае массовой коттеджной застройки, возникнут заново разговоры о проведении центральной канализации. Мы договорились с санаторием «Урал», который владеет местными очистными сооружениями о том, что мы сможем провести эту ветку и канализационные стоки отдавать санаторию «Урал». Сейчас мы отсыпаем дороги и проводим электричество. Предполагаю, что к концу сезона 85 первых участков будут подключены к электричеству и возникнут вопросы получения разрешения на строительство, контроля, согласования септиков и возможно начало строительства нескольких домов среди тех, кто уже купил. — рассказал сайту «Первый областной» предприниматель Максим Саночкин.

Техническая возможность для подключения участка к централизованной системе канализации есть. Это подтвердил заместитель главного инженера санатория «Урал», депутат местного совета Николай Марченко. Он также отметил, что объем очистных сооружений позволит подключить к ним новый поселок.

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Комментарии

Олег Бадулин
20:12, 22.05.2019
т.е. все уже согласовано, и озеро, таки, засрут

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