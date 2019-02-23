/ Защитник Отечества или нет? Праздничный тест

Если справитесь с вопросами — смело принимайте поздравления 23 февраля.

Обидную фразу «не служил — не мужик» накануне 23 февраля слышат многие представители сильной половины человечества. Те, кто осмеливаются произнести что-то подобное, указывают на отсутствие армейского опыта и как бы намекают, что поздравлять тех, кто не отдал долг родине, вовсе не обязательно. Но мы уверены — знания об армейском быту и уставе можно получить заочно. И теперь появился способ это доказать.

Специальный тест от «Первого областного» поможет или освежить армейские знания, или проверить, что вы знаете о среде военных, будучи на службе в «диванных войсках». Если вы девушка, не беда: начинайте отвоевывать себе еще один праздник.