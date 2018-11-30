/ Мужчины с российским паспортом лишились возможности попасть на Украину

Ограничения ввели на месяц.

Украина усилила пропускной режим для граждан России. Мужчины от 16 до 60 лет теперь не могут посетить ни один украинский город, просто потому что им не разрешат въезд пограничники. Ограничение ввели на 30 дней, столько же на приграничных с Россией территориях действует военное положение.

На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. — передает слова главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала TJournal.

Можно приехать, говорят власти Украины, на похороны или с гуманитарной целью.

Причина — конфликт в Керченском проливе. Три украинских корабля вторглись в территориальные российские воды, несмотря на предупреждения. Пришлось открыть огонь. Пострадали от 3 до 6 человек.