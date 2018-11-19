/ В России могут подняться цены на колбасные изделия

Продукция подорожает из-за акциза на переработку красного мяса.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акциз на переработку мясопродуктов, сообщает газета «Известия».

Предложение вынесено в рамках национального проекта «Демография», в который входит программа «Укрепление общественного здоровья». Совет посчитал, что эта мера позволит улучшить здоровье населения и увеличить продолжительность жизни.

Как сообщили эксперты для газеты «Известия», цена за килограмм докторской колбасы может вырасти на 26%, приблизительно на 160 рублей.

В 2015 году сосиски, колбаса и ветчина были причислены к канцерогенам Агентством по борьбе с раком ВОЗ. Помимо того, что они повышают риск образования опухолей, при их частом употреблении растет риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

Результаты исследований заставляют задуматься о том, не следует ли регулировать потребление этих продуктов так же, как и других канцерогенов. — прокомментировала ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова.