Запах канализации на выезде из Челябинска исчезнет после реконструкции очистных

Рассказываем, через какие этапы будут проходить сточные воды

Неприятный запах на северном выезде из города, в Металлургическом районе Челябинска, может исчезнуть уже в начале осени 2025 года. К этому моменту завершится реконструкция очистных сооружений, старые цеха планируется полностью отключить. Журналисту ИА «Первое областное» удалось не только почувствовать «ароматы» канализационных отходов на устаревших решетках, но и увидеть этапы очистки в современных станциях.

Старый цех механической очистки удаляет отходы из канализационных вод Челябинска с 1972 года. Мусор здесь проходит через решетки, затем его немного прессуют, удаляя лишнюю воду. Далее отходы отправляют в баки и увозят на полигон.









Новые очистные сооружения находятся в 90-процентной готовности, отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин. Здесь сточные воды будут очищаться в несколько этапов, в данный момент из них реализуется только два (первый и четвертый).

Сначала воды будут проходить через решетки. На этом этапе проводится грубая очистка городских стоков в несколько очередей. Сначала отсеивается крупный мусор. На памяти сотрудников станции на решетки однажды принесло даже тело утопленника.





Через следующее сито проходит всякая «мелочь» по типу ватных палочек. «Не пачкать руки» сотрудникам позволяет центр дистанционного управления, где располагаются все пульты.





Далее вода переходит на новый этап — песколовку. Уже по названию становится понятно, что там происходит. Из воды отсеивается песок, который после уходит на сепараторы. Там он отмывается от органики, затем его сушат, просеивают и увозят на иловые площадки. Вода тем временем бежит в насосную станцию.





Все отходы отправляются в цех механической обработки, там к ним добавляют избыточный активный ил, затем они сгущаются. Сгущенный ил передается в отдельный резервуар, а фильтрат возвращается на повторный цикл. Далее масса перемалывается и отправляется в специальную центрифугу. В конце получается кек, который вывозят на полигон. Через два года из этих отходов получается удобрение для растений.





Объект очень сложен технически и важен для Челябинска. Позже в эксплуатацию планируется ввести еще два этапа, полный цикл очистки предусматривает использование ультрафиолета.

Напомним, реконструкция реализуется в рамках программы «Большой ремонт 74», которую ранее анонсировал Алексей Текслер. Ею предусмотрены новые направления работ в сфере ЖКХ, а именно повышение квалификации персонала коммунальных служб, улучшение системы управления и контроля за работой объектов.