К 1 сентября в Челябинске завершится реконструкция очистных сооружений

В столице Южного Урала станут чище и воздух, и вода

К 1 сентября 2025 года в Челябинске завершится реконструкция очистных сооружений на северном выезде из города, в Металлургическом районе. Этот масштабный проект, являющийся частью программы «Большой ремонт 74», значительно улучшит экологическую ситуацию в городе и снизит загрязнение реки Миасс.

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик заявил, что на данный момент завершаются строительно-монтажные работы, благоустройство и пусконаладочные работы.

«Это один из объектов, анонсированных губернатором Алексеем Текслером в рамках „Большого ремонта 74“. Это действительно большая и революционная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры не только города Челябинска, но и в целом Челябинской области», — отметил замгубернатора Андрей Фалейчик.

Проект реализуется в два этапа (первый и четвертый), общая стоимость которых составляет 2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда — средства Фонда национального благосостояния, а остальное — из областного бюджета.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отметил, что строительная готовность объекта составляет около 90%. Завершаются работы по очистке сточных вод от крупного мусора, обезвоживанию и снижению концентрации вредных веществ перед сбросом в реку Миасс. После завершения реконструкции город перестанет платить штрафы за неочищенные стоки, что принесет экономическую выгоду. Однако, по словам Алексея Лошкина, это лишь два из четырех этапов модернизации. Полный цикл очистки с использованием ультрафиолета заработает после завершения всех этапов.

Жители Челябинска уже отмечают улучшение качества воздуха в районе очистных сооружений — неприятные запахи стали значительно слабее. После завершения реконструкции ожидается дальнейшее улучшение экологической обстановки и снижение уровня загрязнения реки Миасс. Старый цех механической очистки, функционировавший с 1972 года, планируется полностью отключить к августу 2025 года.