В Челябинской области до 2030 года обновят 1,5 тысячи объектов инфраструктуры ЖКХ

Новая программа «Большой ремонт 74» направлена на замену ветхих сетей

В Челябинской области до 2030 года обновят 1,5 тысячи объектов инфраструктуры ЖКХ. Если в прежние годы коммунальные сети в основном латались, сейчас акцент будет сделан на полной замене проблемных участков. Работы выполнят в рамках новой региональной программы «Большой ремонт 74». Ее запуск сегодня анонсировал Алексей Текслер в рамках форума-практикума «ЖКХ в развитии» в Челябинске.

Программой предусмотрены новые направления работ в сфере ЖКХ, а именно повышение квалификации персонала коммунальных служб, улучшение системы управления и контроля за работой объектов.

«Усилим контроль за работой коммунальщиков, повысим уровень информированности людей о деятельности организаций и систем ЖКХ. Будет обеспечена прозрачность ценообразования на профильные услуги и оценки их качества», — сказал Алексей Текслер.

Особое внимание планируется уделить работе управляющих организаций. Их работа в регионе подвергнется ревизии. Экспертами будет дана оценка необходимости столь большого числа УК на территории области. Сегодня насчитывается 530 управляющих компаний, что превышает число аналогичных организаций в Москве.

Для Госжилинспекции станет приоритетом предупреждение нарушений. Уже подготовлено предложение об увеличении срока управления многоквартирными домами с года до трех лет.

Подписан с Минстроем РФ меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры области, предусматривающий ежегодную замену сетей, а также существенное снижение времени проведения аварийно-восстановительных работ.

«Важным шагом в реализации стратегии развития ЖКХ стал старт нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Он состоит из 12 федеральных проектов, которые логически развивают ранее действующие нацпроекты и госпрограммы. Эта преемственность позволит нам эффективно продолжить совместную работу с федеральным центром, муниципалитетами, ресурсниками и эксплуатирующими организациями», — убежден глава региона.

В этом году в планах — завершить реконструкцию челябинских очистных сооружений, ввести в эксплуатацию новую котельную в Верхнем Уфалее и закончить реконструкцию котельной в поселке Метлино (Озерск).