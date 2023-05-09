Запах гари от пожаров в соседних регионах пришел в Челябинск

Промышленные предприятия снижают выбросы, дабы не усложнить ситуацию

В Тюменской, Свердловской и Курганской областях бушуют серьезные ландшафтные пожары. Несмотря на то, что большую часть природных возгораний там на 8 мая удалось локализовать, ситуация остается напряженной, сообщили сегодня утром в Министерстве экологии Челябинской области.

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает о том, что более тысячи специалистов ликвидируют пожары в области. За прошедшие сутки огнем охвачена территория более 54 тысяч гектаров леса. По данным МЧС России: Критическая ситуация с лесными пожарами наблюдается в Тюменской и Курганской областях», — добавляет пресс-служба ведомства.

Экологи предупредили, что все это может стать причиной возникновения дымки и появления запаха гари в Челябинске и других населенных пунктах региона. Для того, чтобы ситуация не усложнилась еще больше, промышленные предприятия областного центра приступили к мероприятиям по снижению выбросов. Передвижные лаборатории также работают в усиленном режиме.

«Напоминаем жителям о действующем в регионе противопожарном режиме, при котором запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба придерживаться этих запретов, не посещать леса и бережно относиться к природе, соблюдать установленные требования и правила», — акцентировали в минэко.

Напомним, предположительно именно по вине человека в Челябинской области 4 мая произошел крупный лесной пожар в нацпарке Зигальга.Борьбу с ним ведут до сих пор.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.