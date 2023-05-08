В соседних с Челябинской областью регионах локализовали большую часть природных пожаров

Однако борьбу продолжают вести тысячи человек и сотни единиц техники

В соседних с Челябинской областью регионах ведут борьбу с природными пожарами. В Свердловской области ситуация стабилизируется. В Курганской — большую часть очагов также удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службах правительств регионов и в МЧС России.

В Свердловской области борьбу с огнем продолжают вести 2,8 тысячи человек и 537 единиц техники. Авиация МЧС сбросила на очаги пожаров 300 тонн воды. Работу ведут круглосуточно.

«Благодаря слаженной и напряженной работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты», — отметили в пресс-службе областного правительства.

В Курганскую область сегодня ночью вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой ведомства.

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — отметил Александр Куренков.

Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым они облетели территории, больше всего пострадавшие от пожаров. Выяснилось, что большая часть природных пожаров локализована.

«Шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Также локализованы три лесных пожара из четырех, действующих на территории региона. За сутки были потушены еще восемь пожаров», — добавили в пресс-службе МСЧ России.

Всего в Курганской области задействованы для тушения пожаров 1,3 тысячи человек и 332 единицы техники, включая авиацию. Самолетами и вертолетами сбросили на очаги 165 тонн воды.

В Тюменской области зафиксировано 12 лесных пожаров. Ликвидируют возгорания около тысячи человек и 275 единиц техники. В некоторых населенных пунктах, расположенных рядом с областным центром, эвакуируют жителей. Для них развернули восемь пунктов временного размещения.