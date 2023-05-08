Представители нацпарка «Зигальга» назвали возможную причину крупного пожара

С 4 мая выгорело более тысячи гектаров

В национальном парке «Зигальга» продолжается начавшийся вечером 4 мая пожар. Огнем пройдено 1024 гектара. В телеграм-канале нацпарка отметили, что причиной возгорания мог стать незатушенный костер.

Представители нацпарка опубликовали кадры со спутника. Один из снимков сделан до возгорания, второй — 7 мая. На фотографиях видно распространение пожара. К утру 8 мая площадь активного горения уменьшилась с 93 до 35 гектаров.





Причиной пожара мог стать оставленный туристами-сплавщиками незатушенный костер. Берег реки, где зафиксировали возгорание, часто используется туристическими группами для стоянок.

«Год назад там случилось подобное ЧП, но если тогда с огнем удалось справиться быстро, то сейчас из-за невероятной суши и сильного ветра он быстро распространился на большую площадь», — написали в телеграм-канале нацпарка.

Напомним, областная прокуратура проводит проверку по факту пожара, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц особо охраняемой территории при подготовке к пожароопасному сезону, наличию необходимых сил и средств тушения огня.

Ситуация с пожарами в Челябинской области оценивается как неблагополучная. Губернатор региона Алексей Текслер призвал жителей не допустить новых возгораний.

В соседних с Челябинской областью регионах ведут борьбу с природными пожарами. В Свердловской области ситуация стабилизируется. В Курганской — большую часть очагов также удалось локализовать.