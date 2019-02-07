/ Вернувшихся на Землю «космонавтов» спасли в суровые южноуральские морозы

Именно так участники спасательной операции будут действовать в реальных условиях.

В самую холодную неделю уральской зимы на аэродроме «Упрун» решили провести учения. Военные тренировались спасать космонавтов. Погодные условия подбирались специально: нештатная ситуация может произойти в любое время, и участники спасательной операции должны быть готовы к работе при аномально низкой температуре.

Учения начали с запуска радиомаяка — имитации сигнала спускаемого аппарата. Это значило, что космонавтам нужна помощь. Тут же в небо поднялись вертолеты и самолеты, чтобы установить точные координаты приземления капсулы.

На данной тренировке привлечено 4 поисковых машины, и группа парашютистов, которая будет десантироваться с самолёта АН-26. По времени вся операция занимает в районе часа, максимум двух. — рассказал начальник поисково-спасательной службы Дмитрий Никифоров.

Парашютисты начали работу, когда было определено место приземления. Они высадились и начали осмотр капсулы, туда же подъехали медики, военные. Все вместе помогли «космонавту» выбраться. Вместо человека в этот раз был манекен. Но его тоже завернули в плед, замерили ему пульс и артериальное давление. Все выполнялось по инструкции.

В учениях участвовали не только южноуральцы. Капсула может приземлиться на любой территории. Ведь помощь может понадобиться не только по завершении космической экспедиции, но и в случае аварии во время полета.

Тренировка заняла один час и 45 минут. Это хорошее время, считают опытные спасатели. Аналогичные учения проведут летом, там будут спасать космонавтов, приземлившихся в воду.